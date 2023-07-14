Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, - Буданов

Українська розвідка має джерела, близькі до президента Росії Володимира Путіна. У Києві знають про плани Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова агентству Reuters .

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії ще до того, як торік вибухнула повномасштабна війна. "Хто був правий? Ми", - повідомив глава ГУР.

За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що ватажок групи "Вагнера" Євген Пригожин має підтримку всередині Росії.

Буданов також заявив, що Україна зробила висновки з 2014 року, коли Москва застала зненацька світ, захопивши український Кримський півострів і розв'язавши війну на сході.

"Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А війну, що почалася (у 2022 році) - ми почали тут зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву", - сказав він.

Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 5 серпня 2020 року, генерал-майор з 3 квітня 2022 року. Він народився 4 січня 1986 року в Києві. Буданов був одним із захисників України на сході країни ще в 2014 році.

Він також відомий своїми коментарями щодо військових дій. Наприклад, він розповів, що під час заколоту Пригожина в Росії "вагнерівці" мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі "Воронєж-45".