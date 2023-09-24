Українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську, - джерела

"Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито "незначно постраждав дах". Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучення", - розповів співрозмовник.

За даними видання, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці не підтверджують і не заперечують своєї причетності.

Вибух у Курську

Сьогодні зранку у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Він стверджував, що нібито внаслідок удару трохи постраждав дах будівлі. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що вибух був потужним. Після цього у місті помітили чорний дим.

Варто зазначити, що сьогодні у Курські відзначають день міста.