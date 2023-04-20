Українська ППО восени та взимку знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога, - Ігнат

За його словами, Україна очікує на постачання необхідного від партнерів.

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе та ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори" тисячі повітряних цілей (противника). За всю війну - ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, вертольоти) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", - заявив він.

Він також вважає, що відновити запаси ракет допоможе черговий "Рамштайн".