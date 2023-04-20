Украинская ПВО осенью и зимой уничтожила 1,5 тысячи воздушных целей врага, - Игнат

По его словам, Украина ожидает поставок необходимого от партнеров.

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет достаточно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы". тысячи воздушных целей (противника). За всю войну - еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и по меньшей мере полторы тысячи БПЛА уничтожены нашими Силами обороны", - заявил он.

Он также считает, что восстановить запасы ракет поможет очередной "Рамштайн".