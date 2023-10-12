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Українська пара вилетіла в плей-офф ЧС-2023 з пляжного волейболу

Мехіко, Четвер 12 жовтня 2023 11:00
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Українська пара вилетіла в плей-офф ЧС-2023 з пляжного волейболу Фото: Сергій Попов і Едуард Резнік завершили виступи в Мексиці (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Українці Сергій Попов і Едуард Резнік програли нідерландському дуету Меттью Іммерса та Стівена ван де Велде в першому раунді на виліт чемпіонату світу-2023 з пляжного волейболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, 1/16 фіналу

Попов/Резнік – Іммерс/ван де Велде – 0:2 (16:21, 13:21)

Представники України поступилися в двох сетах. У першій партії суперники спершу трималися поруч. Ані Попов із Резніком, ані дует нідерландців не змогли піти у відрив зі старту. Натомість лідерство кілька разів переходило з рук у руки.

Так тривало до середини сету, коли рахунок вкотре став рівним (13:13). А ось вирішальний відрізок краще вдався Іммерсу та ван де Велде. Вони дозволили українцям набрати лише 3 пункти. Зате самі взяли цілих 8 очок і повели в рахунку.

А ось у другій партії Попов і Резнік трималися на рівних із нідерландськими волейболістами недовго. Фактично після дебютного відрізку Іммерс і ван де Велде захопили ініціативу повністю і холоднокровно довели сет і матч до перемоги. У рамках 1/8 фіналу вони зіграють проти співвітчизників Бурманса та де Грота.

Українці вперше за 10 років виступили на Мундіалі. На ЧС-2013 Попов дійшов до 1/16 фіналу в дуеті з Валерієм Самодаєм. У парі з Резніком цьогоріч він розпочав із двох перемог на груповому етапі, а потім дует поступився американцям Креббу та Браннеру.

До слова, раніше жіноча збірна України перемогою над Мексикою завершила невдалий відбір до Ігор-2024.

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