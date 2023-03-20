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Українська молодіжка вирушила на перші збори перед Євро-2023: у списку зміни

Фото: Руслана Ротаня (ліворуч) підмінять Олександр Мелащенко та Василь Кардаш (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

За непростим маршрутом збірна України U-21 поїхала на тренувальний збір до турецького Белека. У рамках підготовки до червневого чемпіонату Європи команда проведе два контрольні поєдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Напередодні "синьо-жовті" в неповному складі подолали дорогу з Києва до Львова. Там до молодіжки приєдналися представники "Руха" та "Шахтаря" в збірній. У понеділок вранці команда прибула автобусом до Варшави, звідки полетить до Туреччини.

Збірна України U-21 тренуватиметься під керівництвом Василя Кардаша та Олександра Мелащенка. Головний тренер – Руслан Ротань – збір пропустить, оскільки в статусі в. о. керманича національної збірної готуватиме головну команду до старту в кваліфікації до Євро-2024.

Після кількох тренувань у Белеку "синьо-жовті" 24 березня зіграють спаринг із Данією U-21. Опісля українська молодіжка полетить до Італії. Там на 27 березня запланований контрольний матч із італійськими однолітками в Реджо-ді-Калабрії.

Не обійшлася збірна України U-21 без кадрових втрат. Не допоможуть команді Кардаша-Мелащенка травмований форвард "Динамо" Ванат, а також його одноклубник Сирота, який занедужав. Останнього замінив інший оборонець "біло-синіх" – Антон Боль.

Восени українська молодіжка завоювала путівку на Євро-2023. На груповому етапі європейської першості "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. По дві команди з чотирьох квартетів чемпіонату поборяться за три путівки на Олімпійські ігри-2024.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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