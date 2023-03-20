Украинская молодежка отправилась на первые сборы перед Евро-2023: в списке смены

Накануне "сине-желтые" в неполном составе преодолели дорогу из Киева во Львов. Там к молодежке присоединились представители "Руха" и "Шахтера" в сборной. В понедельник утром команда прибыла автобусом в Варшаву, откуда улетит в Турцию.

Сборная Украины U-21 будет тренироваться под руководством Василия Кардаша и Александра Мелащенко. Главный тренер – Руслан Ротань – сбор пропустит, поскольку в статусе и. о. наставника национальной сборной будет готовить главную команду к старту в квалификации к Евро-2024.

После нескольких тренировок в Белеке "сине-желтые" 24 марта сыграют спарринг с Данией U-21. Затем украинская молодежка улетит в Италию. Там на 27 марта запланирован контрольный матч с итальянскими сверстниками в Реджо-ди-Калабрии.

Не обошлась сборная Украины U-21 без кадровых потерь. Не помогут команде Кардаша-Мелащенко травмированный форвард "Динамо" Ванат, а также его заболевший одноклубник Сирота. Последнего заменил другой защитник "бело-синих" – Антон Боль.

Осенью украинская молодежка завоевала путевку на Евро-2023. На групповом этапе европейского первенства "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. По две команды из четырех квартетов чемпионата сразятся за три путевки на Олимпийские игры-2024.