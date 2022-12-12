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Українська молодіжка з розгрому Італії розпочала чемпіонат світу U-20

Фото: Олексій Дахновський (ліворуч) оформив асист (facebook.com/fisg.it)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної України U-20 над однолітками з Італії завершився стартовий матч чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу U-20, IB, 1-й тур

Італія U-20 – Україна U-20 – 0:4

Шайби: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40, Ковальчук, 46:31

Нервовий перший період завершився без голів. "Синьо-жовті" цілком могли і пропустити, але голкіпер столичного "Сокола" Сердюк виконав кілька сейвів. А в середині другої 20-хвилинки українці повели після виграного вкидання, коли Панасенко зіграв на "п'ятаку".

А вже в наступні атаці команда Олександра Бобкіна подвоїла перевагу. Це Сидоренко вчасно підставив ключку під дальній кидок Шамардіна. Ще за три хвилини рахунок став розгромним – Трахт класно пробив із льоту. Поховав італійців Ковальчук у третьому періоді, який добив шайбу в затяжній атаці.

Окрім збірної України U-20, перемоги в стартовому турі також здобули японці та поляки (в овертаймі). Уже 12 грудня "синьо-жовті" зіграють проти польської молодіжки. Перед форумом команди обмінялися перемога в спарингах – 2:1, 2:4.

Чемпіонат у польському Битомі триватиме до 17 грудня. У вищий дивізіон підніметься переможець колового турніру на 6 команд – Японія, Україна, Естонія, Італія, Польща, Республіка Корея.

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