Українська молодіжка розгромила Естонію на хокейному чемпіонаті світу

Чемпіонат світу U-20, IB, 2-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 – 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Шайби: Дубський, 26:16, Сидоренко, 46:52, Крикля, 48:29, Дахновський, 54:58, Ковальчук, 58:48 – Морозов, 13:12

Рахунок у протистоянні відкрили балтійці. У середині стартового періоду Морозов на "п'ятаку" зіграв на добиванні після сейву Арцатбанова. Воротар "синьо-жовтих" парирував кидок Тімофєєва, але відбити ще один постріл уже не встиг.

Українська команда відновили паритет на початку другої 20-хвилинки. Це Дубський з центральної зони поклав під стійку воріт Аганезовса. Повністю ж перевернути матч на власну користь підопічні Андрія Срюбка зуміли у фінальному періоді, відвантаживши естонцям чотири шайби.

Україна U-20 двічі "спалахнула" двома голами. У першому випадку відзначися Сидоренко та Крикля. Перший реалізованим моментом завершив класний прохід правим краєм, а другий замкнув передачу з-за воріт. У другому ж відзначилися Дахновський та Ковальчук. Перший у дотик влучив із лівої зони вкидання, а другий – відправив шайбу в порожні ворота.

Друга поспіль перемога дозволила молодіжній збірній України й далі претендувати на підвищення в класі. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 14 грудня проти Італії U-20. Зі секстету команд у Дивізіоні IA підніметься лише переможець групи.