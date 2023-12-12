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Українська молодіжка розгромила Естонію на хокейному чемпіонаті світу

Фото: "Синьо-жовті" відсвяткували другу поспіль перемогу на ЧС-2024 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Хокейна збірна України U-20 у вольовому стилі здолала однолітків із Естонії у 2-му турі чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу U-20, IB, 2-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 – 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Шайби: Дубський, 26:16, Сидоренко, 46:52, Крикля, 48:29, Дахновський, 54:58, Ковальчук, 58:48 – Морозов, 13:12

 

Рахунок у протистоянні відкрили балтійці. У середині стартового періоду Морозов на "п'ятаку" зіграв на добиванні після сейву Арцатбанова. Воротар "синьо-жовтих" парирував кидок Тімофєєва, але відбити ще один постріл уже не встиг.

Українська команда відновили паритет на початку другої 20-хвилинки. Це Дубський з центральної зони поклав під стійку воріт Аганезовса. Повністю ж перевернути матч на власну користь підопічні Андрія Срюбка зуміли у фінальному періоді, відвантаживши естонцям чотири шайби.

Україна U-20 двічі "спалахнула" двома голами. У першому випадку відзначися Сидоренко та Крикля. Перший реалізованим моментом завершив класний прохід правим краєм, а другий замкнув передачу з-за воріт. У другому ж відзначилися Дахновський та Ковальчук. Перший у дотик влучив із лівої зони вкидання, а другий – відправив шайбу в порожні ворота.

Друга поспіль перемога дозволила молодіжній збірній України й далі претендувати на підвищення в класі. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 14 грудня проти Італії U-20. Зі секстету команд у Дивізіоні IA підніметься лише переможець групи.

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