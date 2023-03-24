Українська молодіжка в доданий час вирвала перемогу над Данією U-21

Контрольний поєдинок

Україна U-21 – Данія U-21 – 3:2

Голи: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сікан, 90+4 – Квістгорден, 47, К'єргор, 85 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Фагір, 41 (Д)

Розпочали команди доволі обережно, тож першого моменту довелося зачекати до 18-ї хвилини. Тоді данець Фагір опинився на ударній позиції в межах штрафного, але переграти Фесюна не зміг. "Синьо-жовті" відповіли за кілька хвилин, коли Назаренко поцілив у стійку.

А на 22-й українська молодіжка вийшла вперед. Гол організувала зв'язка Драмбаєв – Брагару. Перший п'ятою відкинув партнеру м'яч під удар, а другий пробив прямісінько у верхній кут – 1:0.

Забивши м'яч, Україна U-21 зосередилася на уважній грі та недопущенні бодай натяку на небезпеку біля власних воріт. Утім, під завісу тайму трапилася помилка – Дідик завалив Фагіра та привіз пенальті. Однак, сам постраждалий одинадцятиметровий і не реалізував, пробивши в поперечину.

Зате на старті другої половині данці забили швидкий м'яч. Гол вийшов прозаїчним. Після флангового прострілу Квістгорден фактично розстріляв ворота української команди. Забитий м'яч ще й додав Данії U-21 неабиякої впевненості. Номінальні гості захопили ініціативу та змусили українців грати другим номером.

Та навіть за такої ситуації та відверто пасивної гри в атаці збірна України U-21 знову вийшла вперед. Цього разу допомогла індивідуальна майстерність. Хавбек "Шахтаря" Очеретько наважився на удар із дистанції та метрів із 35-ти поклав м'яч у кут – 2:1!

Гол дозволив стабілізувати гру, тож данцям розгулятися стало складніше. Проте, втримати цю перевагу, "синьо-жовті" не змогли. Під завісу зустрічі українці отримали ще один пенальті у власні ворота та пропустили від К'єргора з позначки.

Кінцівка видалася взагалі шаленою. Спершу той же данець-кривдник лише дивом головою не влучив у площину воріт. А в доданий арбітром час героєм вирішив стати Сікан – форвард "Шахтаря" після прострілу колишнього одноклубника В'юнника відправив м'яч у сітку та вирвав перемогу для України U-21.