Українська молодіжка дізналася місце проведення поєдинку з Англією U-21

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Матч Україна U-21 – Англія U-21 відбудеться 16 жовтня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:30 за київським часом.

Стадіон відкрили в 2022 році з місткістю 5836 глядачів. Арена належить міській громаді, а її господарем став місцевий "Кошице", що цьогоріч піднявся до еліти чемпіонату Словаччини. "Дніпро-1" використовував арену як домашню в єврокубках.

Поєдинок проти англійців стане для "синьо-жовтих" другим під час жовтневої паузи. На 12 жовтня в підопічних Унаї Мельгоси призначений матч відбору до Євро-2025 проти Люксембургу U-21 на виїзді. Ця зустріч відбудеться в Еш-сюр-Альзетті на арені імені Еміля Майріша.

Збірна України U-21 стартувала у відборі з перемоги над Північною Ірландією. Єдиний м'яч у поєдинку оформив півзахисник львівського "Руха" Роман. По одній перемозі в кваліфікації також здобули англійці, серби та люксембуржці.