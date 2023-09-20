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Українська молодіжка дізналася місце проведення поєдинку з Англією U-21

Кошице, Середа 20 вересня 2023 17:11
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Українська молодіжка дізналася місце проведення поєдинку з Англією U-21 Фото: "Синьо-жовті" перед двобоєм із Північною Ірландією U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу обрала стадіон на прийдешній домашній матч кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2025 серед молодіжних збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна U-21 – Англія U-21 відбудеться 16 жовтня у словацькому Кошице. Поєдинок прийме стадіон Kosicka futbalova arena. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:30 за київським часом.

Стадіон відкрили в 2022 році з місткістю 5836 глядачів. Арена належить міській громаді, а її господарем став місцевий "Кошице", що цьогоріч піднявся до еліти чемпіонату Словаччини. "Дніпро-1" використовував арену як домашню в єврокубках.

Поєдинок проти англійців стане для "синьо-жовтих" другим під час жовтневої паузи. На 12 жовтня в підопічних Унаї Мельгоси призначений матч відбору до Євро-2025 проти Люксембургу U-21 на виїзді. Ця зустріч відбудеться в Еш-сюр-Альзетті на арені імені Еміля Майріша.

Збірна України U-21 стартувала у відборі з перемоги над Північною Ірландією. Єдиний м'яч у поєдинку оформив півзахисник львівського "Руха" Роман. По одній перемозі в кваліфікації також здобули англійці, серби та люксембуржці.

До слова, раніше збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

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