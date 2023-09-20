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Украинская молодежка узнала место проведения поединка с Англией U-21

Кошице, Среда 20 сентября 2023 17:11
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Украинская молодежка узнала место проведения поединка с Англией U-21 Фото: "Сине-желтые" перед поединком с Северной Ирландией U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола выбрала стадион на грядущий домашний матч квалификации перед чемпионатом Европы-2025 среди молодежных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина U-21 – Англия U-21 состоится 16 октября в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Стадион открыли в 2022 году с вместимостью 5836 зрителей. Арена принадлежит городской общине, а ее хозяином стал местный "Кошице", поднявшийся в этом году в элиту чемпионата Словакии. "Днепр-1" использовал арену как домашнюю в еврокубках.

Поединок против англичан станет для "сине-желтых" вторым во время октябрьской паузы. На 12 октября у подопечных Унаи Мельгосы назначен матч отбора к Евро-2025 против Люксембурга U-21 на выезде. Эта встреча состоится в Эш-сюр-Альзетти на арене имени Эмиля Майриша.

Сборная Украины U-21 стартовала в отборе с победы над Северной Ирландией. Единственный мяч в поединке оформил полузащитник львовского "Руха" Роман. По одной победе в квалификации также взяли англичане, сербы и люксембуржцы.

К слову, ранее сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.

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Сборная Украины Сборная Англии
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