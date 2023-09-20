Украинская молодежка узнала место проведения поединка с Англией U-21

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Украина U-21 – Англия U-21 состоится 16 октября в словацком Кошице. Поединок примет стадион Kosicka futbalova arena. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Стадион открыли в 2022 году с вместимостью 5836 зрителей. Арена принадлежит городской общине, а ее хозяином стал местный "Кошице", поднявшийся в этом году в элиту чемпионата Словакии. "Днепр-1" использовал арену как домашнюю в еврокубках.

Поединок против англичан станет для "сине-желтых" вторым во время октябрьской паузы. На 12 октября у подопечных Унаи Мельгосы назначен матч отбора к Евро-2025 против Люксембурга U-21 на выезде. Эта встреча состоится в Эш-сюр-Альзетти на арене имени Эмиля Майриша.

Сборная Украины U-21 стартовала в отборе с победы над Северной Ирландией. Единственный мяч в поединке оформил полузащитник львовского "Руха" Роман. По одной победе в квалификации также взяли англичане, сербы и люксембуржцы.