Українська металургія входить у ще глибшу кризу: виробництво обвалилося на 57%

Українські металургійні підприємства у серпні 2026 року скоротили випуск сталі на 57,3% у річному вимірі - до 277 тис. тонн. Це один із найнижчих показників за всю історію повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію профільного порталу GMK Сenter.
Як пише портал, порівняно з липнем виробництво сталі впало на 39,4%.
Ще гірша динаміка у виробництві чавуну. У серпні воно скоротилося на 65,6% рік до року - до 257,1 тис. тонн. До липня падіння становило 40,5%.
Випуск товарного металопрокату зменшився на 57,4% у річному вимірі та на 29,6% порівняно з попереднім місяцем, до 269,5 тис. тонн.
За підсумками січня-серпня падіння поки виглядає менш різким, але також є суттєвим:
Ключовою причиною різкого серпневого обвалу видання називає зупинки найбільших металургійних підприємств після російських атак.
У серпні "Запоріжсталь" повністю припинила роботу після ракетних ударів 11 та 27 серпня. До зупинки підприємство встигло виробити у серпні 46,2 тис. тонн сталі.
На початку вересня російської атаки зазнала й "Каметсталь" у Кам’янському. Після удару підприємство також повністю зупинило виробничі процеси.
Проблеми галузі не обмежуються лише прямими обстрілами. Український ГМК одночасно стикається з фактичною блокадою морських портів, дією CBAM та новими квотами ЄС на імпорт сталі.
Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко зазначає, що у серпні Україна отримала один із найнижчих результатів з виробництва сталі за весь період великої війни.
"Гірше було лише у квітні та грудні 2022 року. У першій половині місяця на обсяги впливали морська блокада й імпортні обмеження постачань до ЄС. Але у другій половині серпня зупинилися два найбільших виробники сталі в країні внаслідок прямих російських атак", - сказав він.
За його оцінкою, у вересні ситуація може погіршитися ще більше.
Це означає, що металургія входить у новий етап кризи: одночасно скорочуються виробничі потужності, експортні можливості та доступ до ключових ринків. Якщо зупинки великих підприємств затягнуться, падіння виробництва може посилитися вже за підсумками наступного місяця, резюмує аналітик.
Як відомо, металургія є однією з головних експортних галузей України, яка забезпечувала більше 8% ВВП. За 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або 6,2 млрд доларів.
За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Експерти наголошують, що без термінових державних рішень Україна ризикує втратити цю галузь.