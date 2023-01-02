Українська металургія повинна отримати підтримку від держави, - експерт

Україна втратила значні позиції на світовому ринку сталі, і держава має докласти зусиль, щоб допомогти металургійній галузі вийти з кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступник міністра промислової політики, голову Ради директорів Об’єднання "Укркольормет" Сергія Грищенка.

"За підсумками 11 місяців 2022 року, за рейтингом Світової сталеплавильної асоціації (WSA) Україна перебуває на 24 місці у світі по обсягах виплавки сталі. Для розуміння: у 2007 році, напередодні масштабної світової економічної кризи, ми посідали 7 місце, тобто входили до першої десятки", - нагадав Грищенко.

Причини кризи у ГМК очевидні - війна, зруйновані комбінати "Азовсталь" та "Ім. Ілліч" у м. Маріуполі, вимушене скорочення виробництва.

"Має бути розроблена "Програма відродження гірничо-металургійного комплексу України", яка буде орієнтуватися не просто на відновлення зруйнованого війною, а й враховувати всі новітні досягнення світової металургії, бути орієнтованою на світові та європейські стандарти та випуск високоякісної продукції. На багатьох підприємствах ці питання тим чи іншим способом успішно вирішувалися: проводилася робота з технічного переозброєння та модернізації, українські вчені робили напрацювання. Це все треба звести докупи", - пояснив Грищенко.

За його словами, своє місце у відновленні галузі також має зайняти забезпечення металом оборонно-промислового комплексу - адже це питання стратегічної безпеки нашої країни. Крім того, влада має створити спеціальний орган, який займатиметься питаннями промисловості.

"Також для відродження ГМК важливою є наявність відповідного інвестиційного клімату - для залучення закордонних інвестицій у оновлення, технічне переозброєння та модернізацію. Тут необхідно розробити пріоритетні напрями інвестування у відродження ГМК, та систему певних гарантій та пільг потенційним інвесторам з боку держави", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за час війни у ГМК зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей.