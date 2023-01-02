Украинская металлургия должна получить поддержку от государства, - эксперт

Украина потеряла значительные позиции на мировом рынке стали, и государство должно приложить усилия, чтобы помочь металлургической отрасли выйти из кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замминистра промышленной политики, главу Совета директоров Объединения "Укрцветмет" Сергея Грищенко.

"По итогам 11 месяцев 2022 года, по рейтингу Всемирной сталеплавильной ассоциации (WSA) Украина находится на 24 месте в мире по объемам выплавки стали. Для понимания: в 2007 году, накануне масштабного мирового экономического кризиса, мы занимали 7 место, то есть входили в первый десятки", - напомнил Грищенко.

Причины кризиса в ГМК очевидны - война, разрушенные комбинаты "Азовсталь" и "Им. Ильич" в г. Мариуполе, вынужденное сокращение производства.

"Должна быть разработана "Программа возрождения горно-металлургического комплекса Украины", которая будет ориентироваться не просто на восстановление разрушенного войной, но и учитывать все новейшие достижения мировой металлургии, быть ориентированной на мировые и европейские стандарты и выпуск высококачественной продукции. На многих предприятиях эти вопросы тем или иным способом успешно решались: проводилась работа по техническому перевооружению и модернизации, украинские ученые делали наработки. Это все надо свести вместе", - пояснил Грищенко.

По его словам, свое место в восстановлении отрасли также должно занять обеспечение металлом оборонно-промышленного комплекса - ведь это вопрос стратегической безопасности нашей страны. Кроме того, власти должны создать специальный орган, который будет заниматься вопросами промышленности.

"Также для возрождения ГМК важно наличие соответствующего инвестиционного климата - для привлечения зарубежных инвестиций в обновление, техническое перевооружение и модернизацию. Здесь необходимо разработать приоритетные направления инвестирования в возрождение ГМК, и систему определенных гарантий и льгот потенциальным инвесторам со стороны государства", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что за время войны в ГМК зафиксировано падение производства на 70% и полная потеря 40% производственных мощностей.