ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Титулована українка пропустить фінал сезону Діамантової ліги: що трапилося

Юджин, Середа 13 вересня 2023 16:46
UA EN RU
Титулована українка пропустить фінал сезону Діамантової ліги: що трапилося Фото: Марина Бех-Романчук цьогоріч тріумфувала на Європейських іграх (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорців

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук вимушено пропустить підсумкові старти сезону-2023 легкоатлетичної Діамантової ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

28-річна спортсменка зіткнулася з проблемами зі здоров'ям. Вони не дозволять легкоатлетці з Хмельниччини виступити в американському Юджині.

Бех-Романчук повинна була змагатися у двох фірмових дисциплінах – стрибках у довжину та потрійному стрибку. Однак, українка відмовилася від виступів за лічені до старту змагань дні. Цьогоріч вона всерйоз претендувала б на титул найбільшого комерційного турніру в легкій атлетиці.

Представництво України тепер зменшилося до двох дисциплін. У бігу на 400 м із бар'єрами виступлять Вікторія Ткачук і Анна Рижикова. Натомість у стрибках у висоту змагатимуться Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Україна у сезоні-2023 Діамантової ліги

Вітчизняни легкоатлети завоювали 15 нагород різного ґатунку. З п'яти золотих медалей три виборола Магучіх (етапи в Рабаті, Сямені та Брюсселі).

У суперфіналі українки Магучіх і Бех-Романчук повинні були змагатися у статусі чинної чемпіонки в стрибках у висоту та віце-чемпіонки в потрійному стрибку відповідно. Минулорічний результат першої у суперфіналі – 2,03 м.

Не змогли кваліфікуватися у фінал сезону ще 5 українців. Лише вболіватимуть за співвітчизників стрибун у висоту Проценко, метальник списа Фельфнер, штовхальник ядра Кокошко та стрибунки у висоту Чумаченко і Табашник.

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика
NEWS
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ