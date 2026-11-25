За його словами, технологія розвивається у межах державної програми "Приватне ППО" за підтримки кластера оборонних технологій Brave1.

Наразі в Україні над застосуванням лазерів для потреб протиповітряної оборони працює одразу кілька компаній.

Такі розробки є вкрай складними та фінансово затратними, тому кожен успішний результат стає важливим кроком для оборонного сектору.

Водночас говорити про запуск серійного виробництва установок Blysk поки що зарано - тривають бойові випробування, під час яких системи вже виконують реальні завдання із захисту критичної інфраструктури.