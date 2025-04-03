Українська кукурудза може замінити американську завдяки новим тарифам, - Reuters

Кукурудза з України може виграти від нових тарифів, накладених США. На думку аналітиків, вона здатна частково замінити американську кукурудзу у разі введення країнами санкцій у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Аналітики вважають, що країни запроваджуватимуть свої мита у відповідь на нові тарифи президента США Дональда Трампа. Це може підвищити ціни та знизити попит на американські товари. Україна зможе цим скористатися, оскільки є одним з основних виробників та експортерів кукурудзи.
"Якщо основні імпортери справді накладуть тарифи на американську кукурудзу, це відкриє величезні можливості для альтернативних постачальників. Українська кукурудза має сильні позиції: конкурентоспроможні ціни, стабільна логістика та тісні зв'язки з Європейським Союзом та азійськими ринками ", - розповіли експерти консалтингової компанії ASAP Agri.
Аналітики додали, що Бразилія є першою в черзі на постачання кукурудзи, але її врожай не може покрити весь попит, і саме тут Україна може вступити і забрати свою частку.
Інша консалтингова компанія, Barva Invest, заявила, що Україна сприймає США як експортного конкурента на ринку зернових та олійних культур, а не як торгового партнера. Тому ймовірні контрзаходи з боку інших країн щодо експорту США матимуть найбільший вплив.
Вона додала, що найбільше ймовірно, що такі заходи запровадять ЄС, Австралія та Китай, а це відкриває стратегічні можливості для України, де вона безпосередньо конкурує з США.
"Перш за все, це ринок кукурудзи, сої та пшениці, а більш опосередковано - ріпаку, соняшникової олії та ячменю", - зазначили аналітики Barva Invest.
За даними бізнес-асоціації UCAB, Україна експортувала майже 30 мільйонів тонн кукурудзи у сезоні 2023-24 та, ймовірно, експортує 22 мільйони тонн у 2024-25 роках.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.
Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.
Багато країн вже відреагувала на нові тарифи президента США Дональда Трампа. ЄС і Китай засудили їх, назвавши руйнівними для світової економіки та пообіцявши заходи у відповідь, а Британія висловила стурбованість, попереджаючи про можливу економічну кризу.
Однак рішення президента США Дональда Трампа ввести тарифи на імпорт українських тарифів не є критичним для всього експорту України, як пояснили у Верховній Раді.
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