У Раді пояснили, наскільки критичні тарифи Трампа для України

Рішення президента США Дональда Трампа ввести тарифи на імпорт українських тарифів не є критичним для всього експорту України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Десь у районі 1%, якщо брати минулий рік, наш експорт до США становить, і якщо в цифрах, то це 869 мільйонів доларів, тому дійсно це не критично для всього нашого експорту", - зазначив Гетманцев, коментуючи рішення Трампа про тарифи для України.



Але водночас він уточнив, що в структурі українського експорту до США ключове місце посідає метал, чавун, для якого "таке рішення буде критичним".

"72,6% усього нашого експорту чавуну - це експорт до США. І також це труби на 113 млн доларів, для них це теж буде досить болісно. Дійсно це близько 20% від нашого трубного експорту", - уточнив нардеп.

Він підкреслив, що жодної катастрофи через рішення США про тарифи немає, але наслідки будуть негативними.

"А можуть бути й істотно негативними, якщо вони викличуть відповідну зворотну реакцію з боку тих країн, до яких було застосовано суворіші мита, ніж було застосовано до України", - вважає Гетманцев.

Також він додав, що загалом американські мита торкнуться експорту близько 90 видів українських товарів.