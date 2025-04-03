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У Раді пояснили, наскільки критичні тарифи Трампа для України

Київ, Четвер 03 квітня 2025 18:15
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У Раді пояснили, наскільки критичні тарифи Трампа для України Фото: Данило Гетманцев, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Рішення президента США Дональда Трампа ввести тарифи на імпорт українських тарифів не є критичним для всього експорту України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Десь у районі 1%, якщо брати минулий рік, наш експорт до США становить, і якщо в цифрах, то це 869 мільйонів доларів, тому дійсно це не критично для всього нашого експорту", - зазначив Гетманцев, коментуючи рішення Трампа про тарифи для України.

Але водночас він уточнив, що в структурі українського експорту до США ключове місце посідає метал, чавун, для якого "таке рішення буде критичним".

"72,6% усього нашого експорту чавуну - це експорт до США. І також це труби на 113 млн доларів, для них це теж буде досить болісно. Дійсно це близько 20% від нашого трубного експорту", - уточнив нардеп.

Він підкреслив, що жодної катастрофи через рішення США про тарифи немає, але наслідки будуть негативними.

"А можуть бути й істотно негативними, якщо вони викличуть відповідну зворотну реакцію з боку тих країн, до яких було застосовано суворіші мита, ніж було застосовано до України", - вважає Гетманцев.

Також він додав, що загалом американські мита торкнуться експорту близько 90 видів українських товарів.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів низки країн. Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.

Як зазначила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, ситуація після такого рішення США складна, але не критична.

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