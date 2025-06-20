Українська компанія позивається до РФ на 8,73 млн доларів за зруйнований БЦ "Лук’янівський"

Що відомо про бізнес-центр "Лук’янівський"

Бізнес-центр "Лук’янівський" є одним із найбільших у Києві - його загальна площа становить 28 тис. м². Його будівництво триває з 2005 року, проте неодноразово зупинялося через фінансові труднощі та воєнні дії.

Станом на 2022 рік в оренду було передано близько 60% площ, однак після обстрілів діяльність було припинено. Протягом повномасштабної війни комплекс зазнав масштабних пошкоджень, і нині він перебуває в законсервованому стані.

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