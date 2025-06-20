Украинская компания судится с РФ на 8,73 млн долларов за разрушенный БЦ "Лукьяновский"

Что известно о бизнес-центре "Лукьяновский"

Бизнес-центр "Лукьяновский" является одним из крупнейших в Киеве - его общая площадь составляет 28 тыс. м². Его строительство продолжается с 2005 года, однако неоднократно останавливалось из-за финансовых трудностей и военных действий.

По состоянию на 2022 год в аренду было передано около 60% площадей, однако после обстрелов деятельность была прекращена. В течение полномасштабной войны комплекс получил масштабные повреждения, и сейчас он находится в законсервированном состоянии.

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