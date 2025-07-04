Українська компанія EMET презентувала інноваційну колагенову добавку IUSE Collagen Marine Beauty: що відомо

Українська компанія EMET представила функціональну новинку в сегменті нутрицевтиків - рідкий морський колаген IUSE Collagen Marine Beauty, створений у Швеції на основі передових технологій. Продукт вже доступний для замовлення в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EMET .

Формула, що працює на рівні клітини

До складу IUSE Collagen Marine Beauty входить 10 000 мг гідролізованого морського колагену типів І та ІІІ, гіалуронова кислота, вітаміни C, D, B-комплекс, мікроелементи (цинк, селен, кремній) та В-комплекс. Висока біодоступність активних компонентів (понад 90%) забезпечує швидке всмоктування й ефективний вплив на біологічні процеси в клітинах.

Наукові дослідження підтверджують ефективність колагенових пептидів у відновленні шкіри, суглобів і сполучної тканини: від зменшення зморшок і ламкості нігтів - до зниження болю в суглобах і покращення еластичності тканин.

"Починаючи з 25 років, організм щороку втрачає до 1% колагену, а до 60 - рівень власного колагену може знизитися до половини. Саме тому важливо підтримувати ці процеси системно, із врахуванням вікових змін. IUSE Collagen Marine Beauty - це відповідь на потреби шкіри, волосся, нігтів і суглобів у будь-якому віці", - пояснюють фахівці компанії EMET.

Інновації для сучасного ритму життя

Продукт виготовляється у Швеції компанією Swedish Nutra на виробництві, сертифікованому за стандартами GMP, HACCP, FDA. Упаковка містить 30 шотів по 25 мл із приємним ягідним смаком - зручно для щоденного використання вдома, на роботі чи в подорожі. Не містить цукру, вуглеводів, лактози або холестерину.

Результати - вже через 8 тижнів

Дослідження компанії Cue Consumer (Велика Британія, 2023) за участю 130 людей показало: вже через 2 місяці регулярного прийому 90% учасників зауважили покращення зволоженості та пружності шкіри, зміцнення волосся й нігтів, а також загальне підвищення енергії, настрою й рухливості.

Профілактика, що змінює якість життя

Продукт рекомендовано як джерело амінокислот, вітамінів та мікроелементів при перших ознаках старіння, ламкості нігтів, тьмяності волосся, болях у суглобах, а також для покращення тонусу шкіри та стану ШКТ.

"IUSE Collagen Marine Beauty - це не просто колагенова добавка, а частина комплексного підходу до здоров’я та краси. Він підходить і молодим людям, і тим, хто стикається з віковими змінами - бо інвестувати в себе не пізно ніколи", - зазначають у компанії.

Офіційний дистрибʼютор в Україні - компанія EMET. Замовити продукт можна на сайті.