ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинская компания EMET презентовала инновационную коллагеновую добавку IUSE Collagen Marine Beauty: что известно

Пятница 04 июля 2025 12:25 promo
UA EN RU
Украинская компания EMET презентовала инновационную коллагеновую добавку IUSE Collagen Marine Beauty: что известно Фото: EMET презентовала инновационную коллагеновую добавку IUSE Collagen Marine Beauty (emet.in.ua)
Автор: Илона Свиридова

Украинская компания EMET представила функциональную новинку в сегменте нутрицевтиков - жидкий морской коллаген IUSE Collagen Marine Beauty, созданный в Швеции на основе передовых технологий. Продукт уже доступен для заказа в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EMET.

Формула, работающая на уровне клетки

В состав IUSE Collagen Marine Beauty входит 10 000 мг гидролизованного морского коллагена типов І и ІІІ, гиалуроновая кислота, витамины C, D, B-комплекс, микроэлементы (цинк, селен, кремний) и В-комплекс. Высокая биодоступность активных компонентов (более 90%) обеспечивает быстрое всасывание и эффективное воздействие на биологические процессы в клетках.

Научные исследования подтверждают эффективность коллагеновых пептидов в восстановлении кожи, суставов и соединительной ткани: от уменьшения морщин и ломкости ногтей - до снижения боли в суставах и улучшения эластичности тканей.

"Начиная с 25 лет, организм ежегодно теряет до 1% коллагена, а к 60 - уровень собственного коллагена может снизиться до половины. Именно поэтому важно поддерживать эти процессы системно, с учетом возрастных изменений. IUSE Collagen Marine Beauty - это ответ на потребности кожи, волос, ногтей и суставов в любом возрасте", - объясняют специалисты компании EMET.

Инновации для современного ритма жизни

Продукт производится в Швеции компанией Swedish Nutra на производстве, сертифицированном по стандартам GMP, HACCP, FDA. Упаковка содержит 30 шотов по 25 мл с приятным ягодным вкусом - удобно для ежедневного использования дома, на работе или в путешествии. Не содержит сахара, углеводов, лактозы или холестерина.

Результаты - уже через 8 недель

Исследование компании Cue Consumer (Великобритания, 2023) с участием 130 человек показало: уже через 2 месяца регулярного приема 90% участников отметили улучшение увлажненности и упругости кожи, укрепление волос и ногтей, а также общее повышение энергии, настроения и подвижности.

Профилактика, меняющая качество жизни

Продукт рекомендован как источник аминокислот, витаминов и микроэлементов при первых признаках старения, ломкости ногтей, тусклости волос, болях в суставах, а также для улучшения тонуса кожи и состояния ЖКТ.

"IUSE CollagenMarine Beauty - это не просто коллагеновая добавка, а часть комплексного подхода к здоровью и красоте. Он подходит и молодым людям, и тем, кто сталкивается с возрастными изменениями - потому что инвестировать в себя не поздно никогда", - отмечают в компании.

Официальный дистрибьютор в Украине - компания EMET. Заказать продукт можно на сайте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коллаген
Новости
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
РФ ночью запустила 550 дронов и ракет, Киев - основное направление удара: детали обстрела
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине