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"Українська команда" зібрала обігрівні набори для 100 батальйонів

Фото: "Українська команда" зібрала обігрівні набори для 100 батальйонів (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію індивідуальних наборів для обігріву двом батальйонам ТрО Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

Загалом волонтери зібрали 50 тисяч таких наборів.

"Українська команда" передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва. Завдяки їм Київ вистояв у перші дні повномасштабного вторгнення. Вони воювали на сході та на півдні нашої країни. Зараз - тримають фронт на сході", - йдеться у повідомленні штабу.

Волонтери також зазначили, що загалом зібрали кошти на теплі набори для 50 тисяч захисників та захисниць.

"Наші теплі набори - це тепло і турбота тисяч українців, які донатили на них. Дякую кожному за підтримку! Завдяки вашій підтримці ми обігріємо майже 100 батальйонів", - підкреслив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня "Українська команда" передала на передову перші 10 тисяч наборів для обігріву в межах акції "Тепло на фронт".

Також повідомлялося, що з початку війни «Українська команда» надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам. 

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Збройні сили Україниволонтери