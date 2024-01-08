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"Украинская команда" собрала обогревающие наборы для 100 батальонов

Фото: "Украинская команда" собрала обогревающие наборы для 100 батальонов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию индивидуальных наборов для обогрева двум батальонам ТРО Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

В общей сложности волонтеры собрали 50 тысяч таких наборов.

"Украинская команда передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева. Благодаря им Киев выстоял в первые дни полномасштабного вторжения. Они воевали на востоке и юге нашей страны. Сейчас - держат фронт на востоке", = говорится в сообщении штаба.

Волонтеры также отметили, что в общей сложности собрали средства на теплые наборы для 50 тысяч защитников и защитниц.

"Наши теплые наборы - это тепло и забота тысяч донативших на них украинцев. Спасибо каждому за поддержку! Благодаря вашей поддержке мы обогреем почти 100 батальонов", - подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что в начале декабря "Украинская команда" передала на передовую первые 10 тысяч наборов для обогрева в рамках акции "Тепло на фронт".

Также сообщалось, что с начала войны "Украинская команда" оказала помощь уже более 150 военным подразделениям.

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