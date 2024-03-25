"Українська команда" закликає донатити на великі дрони та писати побажання окупантам

"Помстимося окупантам за обстріли наших міст! Наш збір продовжується. Давайте дотиснемо на 200 літачків! До речі! Пишіть в коментарях свої побажання оркам. Найкращі з них літачки понесуть на своїх крилах. Донать двісті, або двічі по двісті, або скільки хочеш", - - йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" зазначають, що велика партія дронів вже відправляється на передову.

"Отримали від виробників велику партію дронів-літаків. Вже сьогодні передаємо їх на передову, а завтра вони полетять на голови окупантам. Це великі дрони, на які донатили ви усі", - наголошують у волонтерському штабі.

Долучитися: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Повні реквізити