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"Українська команда" закликає донатити на великі дрони та писати побажання окупантам

Фото: "Українська команда" закликає донатити на великі дрони та писати побажання окупантам
Автор: Сергей Новиков

Волонтери "Української команди" після чергових російських обстрілів пропонують підтримати збір на 200 великих дронів-літаків, а також надсилати разом з донатами побажання окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Помстимося окупантам за обстріли наших міст! Наш збір продовжується. Давайте дотиснемо на 200 літачків! До речі! Пишіть в коментарях свої побажання оркам. Найкращі з них літачки понесуть на своїх крилах. Донать двісті, або двічі по двісті, або скільки хочеш", - - йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" зазначають, що велика партія дронів вже відправляється на передову.

"Отримали від виробників велику партію дронів-літаків. Вже сьогодні передаємо їх на передову, а завтра вони полетять на голови окупантам. Це великі дрони, на які донатили ви усі", - наголошують у волонтерському штабі.

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ВолонтериДрони