RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" призывает донатить на большие дроны и писать пожелания оккупантам

Фото: "Украинская команда" призывает донатить на большие дроны и писать пожелания оккупантам
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" после очередных российских обстрелов предлагают поддержать сбор на 200 больших дронов-самолетов, а также отправлять вместе с донатами пожелания оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Мстим оккупантам за обстрелы наших городов! Наш сбор продолжается. Давайте дожмем на 200 самолетиков! Кстати! Пишите в комментариях свои пожелания оркам. Лучшие из них самолетики понесут на своих крыльях. Донать двести, или дважды по двести, или сколько хочешь", - говорится в сообщении.

В Украинской команде отмечают, что большая партия дронов уже отправляется на передовую.

"Получили от производителей большую партию дронов-самолетов. Уже сегодня передаем их на передовую, а завтра они полетят на головы оккупантам. Это большие дроны, на которые донатили все", - подчеркивают в волонтерском штабе.

Присоединиться: Приватбанк, Монобанк, UAPay, Полные реквизиты

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолонтерыДрони