UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Українська команда" закликає долучитися до збору на хотпаки для захисників

Фото: "Українська команда" закликає долучитися до національного збору на хотпаки для захисників (Віталій Нсач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Волонтери "Української команди" пропонують долучитися до збору на хотпаки для бійців на передовій. Вартість одного такого пакунку - 140 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Сьогодні багато з вас будуть штурмувати магазини та полювати на знижки. В цей час наші хлопці та дівчата штурмуватимуть позиції та полюватимуть на ворога. Сьогодні ще тепла чорна п’ятниця. Але післязавтра вже холодна та біла від снігу неділя, а далі…зима. Ми, українці, любимо економити та вміємо допомагати. Тож поєднаємо це прямо зараз. "Українська команда" продовжує збір на теплі пакунки для захисників", - повідомив волонтер команди Орест Криштафович.

Кожний теплий пакунок - хотпак - складається з хімічної грілки, сухого душу та присипки, повідомляють волонтери.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" оголосила великий збір на хотпаки для 50 тисяч бійців на передовій. Потрібно зібрати 7 мільйонів гривень.

Долучитися: ПриватБанкМонобанкUA PayПовні реквізити  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Україниволонтери