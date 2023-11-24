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"Украинская команда" призывает присоединиться к сбору на хотпаки для защитников

Фото: "Украинская команда" призывает присоединиться к национальному сбору на хотпаки для защитников (Виталий Нсач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" предлагают присоединиться к сбору на хотпаки для бойцов на передовой. Стоимость одного такого свертка - 140 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Сегодня многие из вас будут штурмовать магазины и охотиться на скидки. В это время наши ребята будут штурмовать позиции и будут охотиться на врага. Сегодня еще теплая черная пятница. Но послезавтра уже холодное и белое от снега воскресенье, а дальше... зима". Мы, украинцы, любим экономить и умеем помогать. Так что объединим это прямо сейчас. "Украинская команда" продолжает сбор на теплые пакеты для защитников", - сообщил волонтер команды Орест Криштафович.

Каждый теплый пакет - хотпак - состоит из химической грелки, сухого душа и присыпки, сообщают волонтеры.

Ранее сообщалось, что Украинская команда объявила большой сбор на хотпаки для 50 тысяч бойцов на передовой. Нужно собрать 7 миллионов гривен.

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