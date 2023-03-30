"Українська команда" відправила на передову першу партію дронів-камікадзе

"Перша партія дронів-камікадзе, на які ви зібрали кошти, вже відправилась на фронт разом з кілограмом вибухівки та вашими "вибуховими посланнями" оркам. Наші волонтери побували на виробництві безпілотників і прикріпили до кожного з них записку з побажаннями, які були обрані серед інших патріотичних побажань учасників нашого збору", - йдеться у повідомленні.

Серед побажань російським загарбникам, зокрема, були такі: "На концерт Кобзона", "З Бучі за Руслана, батька 3-х синів! Алла", "Щоб "хароших рускіх" було більше. Андрій" і тд.

Також серед цих дронів є один іменний дрон, на який задонатила 32 000 грн Валерія. З надписом: "Від дідуся та 5 онуків".

"Наш збір "Вибухове послання" триває. Ви задонатили вже мільйон гривень з необхідних 3,5 млн. Залишилося ще 2,4 млн грн! Донатьте! В коментарях пишіть свої вибухові послання ворогу. Ми відправимо їх нашими "злими птахами"! Ваші послання стануть останніми словами в житті окупантів", - наголошують у штабі.

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