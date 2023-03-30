"Украинская команда" отправила на передовую первую партию дронов-камикадзе

"Первая партия дронов-камикадзе, на которые вы собрали средства, уже отправилась на фронт вместе с килограммом взрывчатки и вашими "взрывными посланиями" оркам. Наши волонтеры побывали на производстве беспилотников и прикрепили к каждому из них записку с пожеланиями, избранными среди других патриотических пожеланий участников нашего собрания", - говорится в сообщении.

Среди пожеланий российским захватчикам, в частности, были следующие: "На концерт Кобзона", "Из Бучи за Руслана, отца 3-х сыновей! Алла", "Чтобы "хороших русских" было больше. Андрей" и тд.

Также среди этих дронов есть один именной дрон, на который задонатила 32 000 грн Валерия. С надписью: "От дедушки и 5 внуков".

"Наш сбор "Взрывное послание" продолжается. Вы задонатили уже миллион гривен из необходимых 3,5 млн. Осталось еще 2,4 млн грн! Донатьте! В комментариях пишите свои взрывные послания врагу. станут последними словами в жизни окупантов", - подчеркивают в штабе.

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