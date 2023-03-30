RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" отправила на передовую первую партию дронов-камикадзе

Фото: "Украинская команда" отправила на передовую первую партию дронов-камикадзе (скрин с видео)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" отправил защитникам на передовую первую партию дронов-камикадзе, средства на которые донатили тысячи украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Первая партия дронов-камикадзе, на которые вы собрали средства, уже отправилась на фронт вместе с килограммом взрывчатки и вашими "взрывными посланиями" оркам. Наши волонтеры побывали на производстве беспилотников и прикрепили к каждому из них записку с пожеланиями, избранными среди других патриотических пожеланий участников нашего собрания", - говорится в сообщении.

Среди пожеланий российским захватчикам, в частности, были следующие: "На концерт Кобзона", "Из Бучи за Руслана, отца 3-х сыновей! Алла", "Чтобы "хороших русских" было больше. Андрей" и тд.

Также среди этих дронов есть один именной дрон, на который задонатила 32 000 грн Валерия. С надписью: "От дедушки и 5 внуков".

"Наш сбор "Взрывное послание" продолжается. Вы задонатили уже миллион гривен из необходимых 3,5 млн. Осталось еще 2,4 млн грн! Донатьте! В комментариях пишите свои взрывные послания врагу. станут последними словами в жизни окупантов", - подчеркивают в штабе.

Присоединиться: ПриватБанк , Монобанк , UA Pay или полные реквизиты .

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериВооруженные силы Украины