"Українська команда" відкриває великий збір на ударні безпілотники

"Відкриваємо новий великий збір на ударні безпілотники. В них виросли крила, а отже, вони тепер можуть долати в рази більшу відстань та нести на собі в рази важчий боєприпас. Хлопці регулярно передають усі ваші найзапекліші "вітання" оркам. І ми з вами їм в цьому ще більше допоможемо", - йдеться у повідомленні.

Мета збору - 10 мільйонів гривень.

"10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову! Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки хочеш! 200 на 200", - закликають волонтери.

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