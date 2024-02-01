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Украинская команда открывает большой сбор на ударные беспилотники

Фото: Украинская команда открывает большой сбор на ударные беспилотники (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" открывает новый большой сбор на летящие дальше ударные беспилотники и несут больше взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Открываем новый большой сбор на ударные беспилотники. У них выросли крылья, а значит, они теперь могут преодолевать в разы большее расстояние и нести на себе в разы более тяжелый боеприпас. Ребята регулярно передают все ваши самые ожесточенные "поздравления" оркам. И мы с вами им в этом еще больше поможем", –-говорится в сообщении.

Цель сбора - 10 миллионов гривен.

"10 миллионов гривен - 200 самолетиков оркам на голову! Бросай раз 200 гривен, два раза по двести или сколько хочешь! 200 на 200", - призывают волонтеры.

Присоединиться: Монобанк, Приватбанк, UAPayПолные реквизиты

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