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"Українська команда" відкрила збір на 100 дронів-камікадзе

Фото: "Українська команда" відкрила збір на 100 дронів-камікадзе (AeroVironment Inc)
Автор: Юлія Бойко

Волонтерський штаб "Українська команда" відкрив збір на 100 дронів-камікадзе, на яких будуть написані побажання ворогам від тих, хто перерахував кошти на дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу у Facebook.

"Великий збір на 100 дронів-камікадзе із вашими "вітаннями" ворогу. Кожен дрон - це літаючий кілограм вибухівки по танках, БМП, складах боєприпасів та живій силі ворога. Усі дрони - вітчизняного виробництва. Головне! Ці "злі птахи" нестимуть на своїх крилах не лише вибухівку, а й ваше особисте побажання", - йдеться у повідомленні.

Чим більше донат, тим більше шансів доставити ваше вибухове повідомлення, зазначили в "Українській команді".

"Чим більше лотів, тим більше шансів доставити ваше вибухове повідомлення. Якщо дуже хочеться, щоб вітання було надіслано стовідсотково, організуємо вам особистий дрон. Повна вартість дрону-"листоноші" 32 000 грн", - наголосили у волонтерському штабі.

Долучитися до збору можна за посиланням.

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