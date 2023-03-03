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"Украинская команда" открыла сбор на 100 дронов-камикадзе

Фото: "Украинская команда" открыла сбор на 100 дронов-камикадзе (AeroVironment Inc)
Автор: Юлия Бойко

Волонтерский штаб "Украинская команда" открыл сбор на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от перечисливших средства на дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Большой сбор на 100 дронов-камикадзе с вашими "поздравлениями" врагу. Каждый дрон - это летающий килограмм взрывчатки по танкам, БМП, складам боеприпасов и живой силе врага. Все дроны - отечественного производства. Главное! Эти "злые птицы" будут нести на своих крыльях не только взрывчатку, но и ваше личное пожелание", - говорится в сообщении.

Чем больше донат, тем больше шансов доставить ваше взрывное сообщение, отметили в "Украинской команде".

"Чем больше лотов, тем больше шансов доставить ваше взрывное сообщение. Если очень хочется, чтобы поздравление было отправлено стопроцентно, организуем вам личный дрон. Полная стоимость дрона-"почтальона" 32 000 грн", - подчеркнули в волонтерском штабе.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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