"Українська команда" до Великодня проводить великий збір на дрони-літаки

"Терміновий великодній збір на Великдень на великі дрони-літаки. Святкуючи в родинному колі, не забувайте про тих, завдяки кому це можливо. Долучайтеся", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Кожен ваш донат посилює наших захисників і береже їхні життя, наголошують в "Українській команді".

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