"Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты

"Срочный пасхальный сбор на Пасху на большие дроны-самолеты. Празднуя в кругу семьи, не забывайте о тех, благодаря кому это возможно. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Каждый ваш донат усиливает наших защитников и бережет их жизнь, отмечают в "Украинской команде".

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