"Українська команда" розкрила деталі нового збору

"Друзі, зацініть, яка істерика в орків. Це все через наші літачки. Вони плачуть, кажуть, літачки "нєубіваємиє". Летять навіть після влучань. Одна група на КамАЗі вже увірвалася на концерт до Кобзона. Готуйтеся, скоро такі дрони-літачки будуть по всьому фронту, лякають вони один одного", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

"Українська команда" закликає зробити жахи росіян реальністю та помститися за обстріли українських міст.

"Кращий спосіб помститися - задонатити! 10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову. Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки хочеш", - закликають волонтери.

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