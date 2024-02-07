UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Українська команда" розкрила деталі нового збору

Фото: "Українська команда" розкрила деталі нового збору (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" розкрив деталі нового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Друзі, зацініть, яка істерика в орків. Це все через наші літачки. Вони плачуть, кажуть, літачки "нєубіваємиє". Летять навіть після влучань. Одна група на КамАЗі вже увірвалася на концерт до Кобзона. Готуйтеся, скоро такі дрони-літачки будуть по всьому фронту, лякають вони один одного", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

"Українська команда" закликає зробити жахи росіян реальністю та помститися за обстріли українських міст. 

"Кращий спосіб помститися - задонатити! 10 мільйонів гривень - 200 літачків оркам на голову. Кидай раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки  хочеш", - закликають волонтери.

Долучитися: МонобанкПриватбанкUAPayПовні реквізити  

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтери