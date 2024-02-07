RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" раскрыла детали нового сбора

Фото: "Украинская команда" раскрыла детали нового сбора (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" раскрыл детали нового сбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Друзья, зацените, какая истерика у орков. Это все из-за наших самолетов. Они плачут, говорят, самолетики "неубиваемые". Летят даже после попаданий. Одна группа на КамАЗе уже ворвалась на концерт в Кобзон. Готовьтесь, скоро такие дроны-самолеты будут по всему фронту, пугают они друг друга", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

"Украинская команда" призывает ужаснуть россиян реальностью и отомстить за обстрелы украинских городов.

"Лучший способ отомстить – задонатить! 10 миллионов гривен – 200 самолетиков оркам на голову. Бросай раз 200 гривен, два раза по двести или сколько хочешь", – призывают волонтеры.

Присоединиться: Монобанк , Приватбанк , UAPay , Полные реквизиты

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери