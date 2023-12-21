ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Українська команда" передала чергову партію хотпаків на передову

Четвер 21 грудня 2023 20:56 charity
UA EN RU
"Українська команда" передала чергову партію хотпаків на передову Фото: "Українська команда" передала чергову партію хотпаків на передову (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Партія хотпаків, які передав волонтерський штаб "Української команди", доїхав до передової. Збір "Тепло на фронт" ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Хотпаки доїхали до передової. Наші захисники передають вітання та подяку всім, хто донатив на "теплі набори". Збір "Тепло на фронт" триває. Мета - 50 тисяч наборів для обігріву. В кожному - хімічні грілки, сухий душ та антибактеріальна присипка. Прості речі, які дуже потрібні хлопцям в окопі. 140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий взвод", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Наразі зібрано половину необхідної суми, повідомляють волонтери.

"Завдяки вам ми вже зібрали понад 3,5 мільйони гривень. Але маємо зібрати ще майже стільки ж. Долучайтеся", - закликає "Українська команда".

Реквізити: ПриватБанк, UAPay, Монобанк, Повні реквізити

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України волонтери
NEWS
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ