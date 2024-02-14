Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання це - дивитися разом, як русскій воєнний корабль пливе на концерт кобзона. "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні "валентинки" оркам", - повідомляє "Українська команда".

Мета збору - 10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.

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