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"Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки

Середа 14 лютого 2024 14:01
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"Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки Фото: "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки (GettyInages)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки. Мета збору - 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання це - дивитися разом, як русскій воєнний корабль пливе на концерт кобзона. "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні "валентинки" оркам", - повідомляє "Українська команда".

Мета збору - 10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.

Задонатити: Монобанк, Приватбанк, UAPay, Повні реквізити

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волонтери Дрони
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