"Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолетики
Фото: "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолеты (GettyInages)
Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолетики. Цель сбора – 10 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Друзья, празднуем День влюбленных правильно! Любовь это - смотреть вместе, как русский военный корабль плывет на концерт кобзона. "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолетики, которые унесут ярые смертельные "валентинки" оркам", - сообщает "Украинская команда".
Цель сбора - 10 миллионов гривен, или 200 самолетиков, отмечают в волонтерском штабе.
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