"Українська команда" привезла на передову дрони та обладнання, потрібне для наступу, - Палатний

"Українська команда сьогодні знову на передовій. Привезли хлопцям розвідувальні безпілотники Mavic та дрони-камікадзе. Також передали їм тепловізори, про які вони просили, та системи Starlink. Ці речі дуже потрібні на передовій. Тому що зараз наші хлопці йдуть вперед. А "Українська команда" допомагає їм ще краще бити ворога", - сказав Палатний.

Допомогу від волонтерського штабу отримали одразу декілька військових підрозділів: 4-а бригада оперативного призначення Національної гвардії України, 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ та 72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, зазначили в волонтерському штабі.

Він також подякував воєначальникам за мужність і відданість своїй справі.

"Хочу подякувати командиру батальйону "Свобода" Петру Кузику, заступнику командира батальйону Андрію Крищенку, а також командиру 72-ї бригади Івану Вінніку та замкомбригу Дмитру Кучері. Це справжні командири, які знаходяться на передовій разом з хлопцями і власним прикладом надихають рухатися до перемоги", - додав Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" проводить збір на 100 дронів-камікадзе, які разом з кілограмом вибухівки передають ворогам "вибухові послання" від українців, що донатять на дрони.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi Pajero, який легко долає бездоріжжя. А окремій механізованій бригаді ДУК "Правий сектор" - колеса для десятків військових машин.