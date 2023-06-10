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"Українська команда" привезла на передову дрони та обладнання, потрібне для наступу, - Палатний

Фото: волонтери привезли на передову дрони та інше обладнання для наступу (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери "Української команди" привезли дрони, тепловізори та інше обладнання у розташування трьох бригад, які знаходяться на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Українська команда сьогодні знову на передовій. Привезли хлопцям розвідувальні безпілотники Mavic та дрони-камікадзе. Також передали їм тепловізори, про які вони просили, та системи Starlink. Ці речі дуже потрібні на передовій. Тому що зараз наші хлопці йдуть вперед. А "Українська команда" допомагає їм ще краще бити ворога", - сказав Палатний.

Допомогу від волонтерського штабу отримали одразу декілька військових підрозділів: 4-а бригада оперативного призначення Національної гвардії України, 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ та 72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, зазначили в волонтерському штабі.

Він також подякував воєначальникам за мужність і відданість своїй справі.

"Хочу подякувати командиру батальйону "Свобода" Петру Кузику, заступнику командира батальйону Андрію Крищенку, а також командиру 72-ї бригади Івану Вінніку та замкомбригу Дмитру Кучері. Це справжні командири, які знаходяться на передовій разом з хлопцями і власним прикладом надихають рухатися до перемоги", - додав Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" проводить збір на 100 дронів-камікадзе, які разом з кілограмом вибухівки передають ворогам "вибухові послання" від українців, що донатять на дрони.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi Pajero, який легко долає бездоріжжя. А окремій механізованій бригаді ДУК "Правий сектор" - колеса для десятків військових машин.

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