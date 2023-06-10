RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" привезла на передовую дроны и оборудование, необходимое для наступления, - Палатный

Фото: волонтеры привезли на передовую дроны и другое оборудование для наступления (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" привезли дроны, тепловизоры и другое оборудование в расположение трех бригад, находящихся на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Украинская команда сегодня снова на передовой. Привезли хлопцам разведывательные беспилотники Mavic и дроны-камикадзе. Также передали им тепловизоры, о которых они просили, и системы Starlink. Эти вещи очень нужны на передовой. Потому что сейчас наши ребята идут вперед. А "Украинская команда" помогает им еще лучше бить врага", - сказал Палатный.

Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений: 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ и 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев отметили в волонтерском штабе.

Он также поблагодарил военачальников за мужество и преданность своему делу.

"Хочу поблагодарить командира батальона "Свобода" Петра Кузыка, заместителя командира батальона Андрея Крищенко, а также командира 72-й бригады Ивана Винника и замкомбрига Дмитрия Кучера. Это настоящие командиры, которые находятся на передовой вместе с ребятами и собственным примером вдохновляют двигаться к победе", - добавил Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" проводит сбор на 100 дронов-камикадзе, которые вместе с килограммом взрывчатки передают врагам "взрывные послания" от донатящих на дроны украинцев.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Pajero, легко преодолевающий бездорожье. А отдельной механизированной бригаде ДУК "Правый сектор" - колеса для десятков военных машин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериВооруженные силы Украины