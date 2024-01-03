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"Українська команда" прискорює збір на хотпаки для бійців

Фото: "Українська команда" прискорює збір на хотпаки для бійців (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" прискорює збір на теплі набори для військових на передовій, щоб вони встигли їх отримати до настання морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Разом з календарем змістились й хрещенські морози. За прогнозом, за пару днів - до мінус двадцяти. Наступного тижня - суцільні морози. Уявіть, як воно нашим захисникам в окопах. Маємо обігріти 50 тисяч наших хлопців та дівчат на передовій. Донать сьогодні на теплі набори для наших захисників, щоб наступного тижня доїхало", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

В "Українській команді" зазначили, що вартість одного набору для обігріву бійців - 140 гривень.

"140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - закликали волонтери.

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