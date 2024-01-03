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"Украинская команда" ускоряет сбор на хотпаки для бойцов

Фото: "Украинская команда" ускоряет сбор на хотпаки для бойцов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" ускоряет сбор на теплые наборы для военных на передовой, чтобы они успели их получить до морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Вместе с календарем сместились и крещенские морозы. По прогнозу, за пару дней - до минус двадцати. На следующей неделе - сплошные морозы. Представьте, как оно нашим защитникам в окопах. Должны обогреть 50 тысяч наших ребят на передовой. Донать сегодня на тепле наборы для наших защитников, чтобы на следующей неделе доехали", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

В "Украинской команде" отметили, что стоимость одного набора для обогрева бойцов – 140 гривен.

"140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согрет целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали", - призвали волонтеры.

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