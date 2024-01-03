"Украинская команда" ускоряет сбор на хотпаки для бойцов

"Вместе с календарем сместились и крещенские морозы. По прогнозу, за пару дней - до минус двадцати. На следующей неделе - сплошные морозы. Представьте, как оно нашим защитникам в окопах. Должны обогреть 50 тысяч наших ребят на передовой. Донать сегодня на тепле наборы для наших защитников, чтобы на следующей неделе доехали", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

В "Украинской команде" отметили, что стоимость одного набора для обогрева бойцов – 140 гривен.

"140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согрет целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали", - призвали волонтеры.

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