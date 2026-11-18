Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію автомобілів для виконання бойових завдань розвідникам спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
За словами Палатного, йдеться про бійців, які мають значний досвід складних операцій, а нині воюють на південному фронті.
"Передали чергову партію автомобілів розвідникам спецпідрозділу Тимура ГУР МО. За плечима цих героїчних хлопців - багато зухвалих та ризикованих операцій, у тому числі на Чорному морі та у ворожому тилу. А зараз вони влаштовують окупантам пекло на Запорізькому напрямку", - зазначив керівник "Української команди".
Він наголосив, що додатковий транспорт підвищить мобільність та безпеку військових під час виїздів.
"Мало хто знає їх в обличчя, але ворог кожного дня відчуває їхню роботу. Впевнений, що наша з вами допомога надасть можливість розвідникам ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди повертатися неушкодженими", - додав Палатний.
Своєю чергою військовослужбовці подякували волонтерам і громадянам за підтримку підрозділу.
"Шостий загін спеціального призначення ГУР МО України у складі спецпідрозділу Тимура дякує за допомогу всім українцям та "Українській команді". Разом до перемоги!" - сказав представник підрозділу.
Додамо, що від початку повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову вже понад сто одиниць автотранспорту.
Крім того, волонтери спрямували військовим 4000 дронів, 600 генераторів і зарядних станцій, а також інше спорядження на загальну суму понад пів мільярда гривень.
Раніше ми також писали, що Віталій Кличко привіз 18 тисяч дронів від Києва бійцям шести військових підрозділів на Харківщині.