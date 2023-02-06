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"Українська команда" з початку російського вторгнення передала понад 650 тонн допомоги, - Палатний

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Понеділок 06 лютого 2023 15:22
"Українська команда" з початку російського вторгнення передала понад 650 тонн допомоги, - Палатний Фото: Артур Палатний (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Понад 131 тисяча людей отримала допомогу від волонтерського штабу "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного на зборах організації в Facebook.

"Допомогу від "Української команди" отримали понад 131 тисяча людей з початку широкомасштабного російського вторгнення. Загальна вартість допомоги склала понад 110 мільйонів гривень", - зазначив Палатний.

За словами Палатного, всього було відправлено понад 650 тонн вантажів допомоги цивільному населенню та військовим.

"Один з головних напрямків нашої роботи - допомога нашим військовим, які боронять українську землю. Завдяки проекту "Бандерпечі" нам вдалось зігріти понад 12 тисяч військових. Також в рамках нашого проекту "Тепло на фронт" ми передали понад 22 000 індивідуальних зігріваючих наборів для наших бійців", - повідомив Палатний.

Також, керівник волонтерського штабу розповів про інші напрямки роботи "Української команди", зокрема про десятки переданих автомобілів, квадрокоптерів і тепловізорів, а також сотні одиниць форми для Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти за добу 37 разів відкривали вогонь у мирних населених пунктах Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Чотири особи отримали поранення.

Також ми писали, що вночі та вранці росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

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