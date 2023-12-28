UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Українська команда" підбила підсумки роботи: допомогли 150 військовим підрозділам

Фото: "Українська команда" підбила підсумки роботи: допомогли 150 військовим підрозділам (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабної війни волонтерський штаб "Українська команда" надав допомогу понад 150 військовим підрозділам, 87 лікарням та 26 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіті волонтерського штабу

"Українська команда" надала допомогу понад 150 військовим підрозділам. Наші волонтери забезпечували спорядженням, продуктами, ліками захисників, закуповували генератори, оптику, укомплектовували аптечки. В теплу пору року допомагали рятуватись від кліщів та комарів. Разом з вами ми реалізували масштабні проєкти "Тепло на фронт" та "Дрон-марафон". Зібрали кошти, виготовили та доставили на передову понад 1000 бандерпечей, десятки тисяч наборів для обігріву, сотні дронів-камікадзе та станції керування до них", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, волонтери передали ЗСУ старлінки, квадрокоптери, тепловізори та кілька десятків автомобілів. Безкоштовно доставляють адресні посилки від рідних захисникам, які служать в місцях, куди звичні поштові послуги не доступні. Регіональні команди здійснили понад 30 експедицій "Військової пошти", повідомляє "Українська команда".

Також волонтери вже другий рік поспіль доставляють гуманітарну допомогу цивільним українцям.

"Ми привезли та передали сотні тонн вантажів з продуктами та ліками для громадян на постраждалі та деокуповані території України. В партнерстві з Caritas-Spes та французькою організацією Doc4Ukraine надали допомогу понад 26 тисячам родин", - зазначають в "Українській команді".

Окремий напрямок роботи штабу - надання безоплатної юридичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям, котрі постраждали внаслідок бойових дій.

Також волонтери надають безкоштовну психологічну допомогу онлайн та проводять творчі заняття в межах програми арт-терапії.

Раніше повідомлялося, що загалом з початку повномасштабної війни з рф "Українська команда" надала допомогу та підтримку майже 274 тисячам військових та цивільних.

Долучитися: ПриватбанкМонобанкUAPayПовні реквізити

Читайте РБК-Україна в Google News
волонтериВторгнення Росії до України