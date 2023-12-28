"Украинская команда" подвела итоги работы: помогли 150 военным подразделениям

"Украинская команда" оказала помощь более 150 воинским подразделениям. Наши волонтеры обеспечивали снаряжением, продуктами, лекарствами защитников, закупали генераторы, оптику, укомплектовывали аптечки. В теплое время года помогали спасаться от клещей и комаров. Вместе с вами мы реализовали масштабные проекты "Тепло на фронт" и "Дрон-марафон". Собрали средства, изготовили и доставили на передовую более 1000 бандерпечей, десятки тысяч наборов для обогрева, сотни дронов-камикадзе и станции управления к ним", - говорится в сообщении.

Кроме этого, волонтеры передали ВСУ старлинки, квадрокоптеры, тепловизоры и несколько десятков автомобилей. Бесплатно доставляют адресные посылки родным защитникам, которые служат в местах, куда привычные почтовые услуги не доступны. Региональные команды совершили более 30 экспедиций "Военной почты", сообщает "Украинская команда".

Также волонтеры уже второй год подряд доставляют гуманитарную помощь гражданским украинцам.

"Мы привезли и передали сотни тонн грузов с продуктами и лекарствами для граждан на пострадавшие и деоккупированные территории Украины. В партнерстве с Caritas-Spes и французской организацией Doc4Ukraine оказали помощь более 26 тысяч семей", - отмечают в "Украинской команде".

Отдельное направление работы штаба - оказание безвозмездной юридической помощи внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим в результате боевых действий.

Также волонтеры предоставляют бесплатную психологическую помощь онлайн и проводят творческие занятия в рамках программы арт-терапии.

Ранее сообщалось, что всего с начала полномасштабной войны из России "Украинская команда" оказала помощь и поддержку почти 274 тысячам военных и гражданских.

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